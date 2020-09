Nissan presenta "Ariya": crossover, coupé, 100% elettrica

Roma, 26 set. (askanews) - Crossover, coupé, cento per cento elettrica: ecco a voi Nissan Ariya, il nuovo modello di Nissan che sarà disponibile dalla seconda metà del prossimo anno, presentata e svelata in esclusiva mondiale dal vivo a Roma, dopo la première virtuale dello scorso luglio a Yokohama. E' l'icona della Nissan Intelligent Mobility.Il presidente e amministratore delegato Nissan Italia, Marco Toro, ha illustrato le novità del modello: "E' il meglio di quello che Nissan oggi sta realizzando. Un crossover, cento per cento elettrico. Il meglio della nostra espressione. Ha tre importanti novità: 1. ha l'e-force, sistema di trazione che permette di spostare il bilanciamento su tutte e quattro le ruote per una migliore stabilità e sicurezza; 2. Ha la conduzione autonoma 2.0, ovvero possiamo assistere il cliente nella guida senza mani e nel parcheggio completamente autonomo addirittura da cellulare, 3. Ha una connettività sempre più sviluppata".Una attenzione ancora più forte al cliente: "Abbiamo lanciato la promessa Nissan Care, tre promesse tese a rimuovere i timori del cliente sull'elettrica: mancanza di conoscenza dell'auto e quindi lasciamo l'auto per un test drive 48 ore; seconda esitazione su come poter ricaricare e su questo Nissan regala al cliente il wall box, il caricatore e l'installazione direttamente a casa; infine, la terza paura è quella di non sapere quali siano i punti di ricarica sul territorio; abbiamo dunque sviluppato una App, Nissan Charge, dove il cliente può trovare i 9mila punti di ricarica esistenti. Quindi rimuoviamo le barriere con un grosso contributo da parte nostra".Contestualmente a Roma è stato presentato anche il nuovo logo di Nissan, per la prima volta introdotto fisicamente, che rappresenta la circolarità di Nissan, linee fluide e moderne dove si incrociano tradizione e innovazione.Gli ordini prendono il via a inizio 2021, mentre le consegne sono previste nella seconda metà 2021. Al momento sul portale di Nissan già oltre 50mila utenti si sono iscritti per ricevere notizie sul modello Ariya. Il prezzo di listino non è ancora disponibile. Ma, assicurano dalla casa automobilistica, "sarà molto competitivo".