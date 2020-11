Pennsylvania: si contano ancora i voti, cruciale quello per posta

Roma, 4 nov. (askanews) - E' il voto postale a complicare le operazioni di scrutinio negli Stati Uniti, come previsto. Anche qui in Pennsylvania, Stato cruciale che il presidente in carica Donald Trump proclama di aver già vinto. Infatti per ora ha oltre il 55% delle preferenze con il 74% dello scrutinio effettuato.Ma nella capitale Philadelphia, città a maggioranza afroamericana, la Commissaria elettorale Lisa Deelay annuncia che le operazioni sono ancora in corso."Prima bisogna finire i voti in presenza, così funziona il nostro sistema, poi si attaccheranno le schede del voto postale. Torneremo domani mattina e potremo darvi informazioni più precise".E quasi a rispondere a Donald Trump, afferma, "lo scrutinio sta continuando, non si è mai interrotto. Non abbiamo mai avuto così tante schede per voto postale. Pensavamo di aver fatto bene i conti del tempo ma non ci era mai successo prima".