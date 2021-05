Pensioni, Landini (Cgil): la riforma non è più rinviabile

Milano, 4 mag. (askanews) - Una riforma delle pensioni che superi il sistema Fornero ormai "non è più rinviabile". L'ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervenendo oggi al webinar "Previdenza. Cambiare le pensioni" organizzato da Cgil-Cisl-Uil."Lo stesso intervento di quota 100 che aveva permesso ad alcuni lavorarori di uscire, non è stato un intervento di riforma. Al suo interno aveva le sue contraddizioni", ha aggiunto Landini.Una riforma delle pensioni che preveda un sistema puramente contributivo "non esiste al mondo, se non in Cile" ha sottolineato il segretario della Cgil."Un sistema puramente contributivo non esiste al mondo, se non in Cile", ha detto Landini. "Se vuoi riconoscere una differenza tra lavori, tra gravosi e meno gravosi, il sistema non può essere puramente contributivo, ma deve avere un sistema di solidarietà al suo interno".