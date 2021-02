Pier Ezhaya: turismo organizzato offre sicurezza e flessibilità

Milano, 9 feb. (askanews) - "Il turismo organizzato in questa pesantissima crisi ha dimostrato di avere un grandissimo valore, per i consumatori ha rappresentato una garanzia e una sicurezza il poter beneficiare di tutta l'assistenza all'estero per favorire i rimpatri verso il nostro Paese quando è scoppiata l'emergenza Covid. E soprattutto oggi ci siamo dotati di una grande flessibilità". Lo ha detto ad askanews Pier Ezhaya, presidente di ASTOI Confindustria Viaggi, in un'intervista sullo stato del turismo un Italia oggi."Affidarsi al turismo organizzato - ha aggiunto Ezhaya - vuol dire da un lato avere tutte le tutele e le garanzie, dall'altro anche gli operatori sono andati incontro alla richiesta di flessibilità dei clienti, perché maggiore è l'incertezza e più è necessaria la flessibilità. Noi riteniamo che da questa terribile crisi il turismo organizzato esca con il ruolo che merita, un ruolo importante in grado di garantire la fruizione di vacanze nel miglior modo possibile e nella massima sicurezza".