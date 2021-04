Pnrr, Franco: ridisegna Paese e risoluzioni Camere ci aiuteranno

Roma, 1 apr. (askanews) - "La questione delle procedure è la sfida più importante che abbiamo davanti" e su quello delle "riforme (più generale ma fondamentale nella costruzione di un Piano efficace) il Parlamento avrà un ruolo centrale nell'assicurare un contributo significativo, un dibattito ampio, ma anche una concreta capacità di individuare in tempi rapidi le soluzioni più opportune nei vari passaggi parlamentari che saranno richiesti nei prossimi mesi ed anni per la realizzazione delle riforme". Così il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel suo intervento nell'Aula del Senato, al termine del dibattito sulla Relazione sul Pnrr."Il Piano rappresenta una sfida organizzativa complessa, una sfida torno a dire nella fase di attuazione. Dobbiamo completarlo e farne uno strumento di sviluppo e ridisegno per il Paese, in questo ci aiuteranno le risoluzioni del Parlamento".