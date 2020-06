Quirinale, riunione prevertice Ue: mascherine e saluti a distanza

Roma, 18 giu. (askanews) - Riunione al Quirinale in vista del prossimo Consiglio Europeo per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e altri ministri dell'esecutivo: il titolare degli Esteri Luigi di Maio, dell'Economia Roberto Gualtieri, degli Affari Europei Vincenzo Amendola, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Tutti ricevuti dal capo dello Stato Sergio Mattarella.Per tutti in ottemperanza delle norme di sicurezza anti Coronavirus, mascherine chirurgiche e saluti distanziati. Le mascherine scompaiono solo una volta seduti al tavolo grazie alle distanze di sicurezza. Unica donna presente all'incontro seduta al tavolo fra i ministri, la consigliera diplomatica del Quirinale, l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro.