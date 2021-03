Recovery, Franco: azione corale e cambio di passo in uso risorse

Milano, 24 mar. (askanews) - Il pnrr per l'Italia "è una opprtunità importante che ci consente di affrontare alcuni problemi strutturali che affliggono la nostra economia e uno di questi è il divario tra le regioni. Ma serve un cambio di passo soprattutto nei tempi per la realizzazione degli interventi serve rafforzare le strutture tecniche ed operative". Lo ha spiegato il ministro dell'economia, Daniele Franco, intervenendo al convegno "Sud - Progetti per ripartire" promosso dal ministero per il Sud e la Coesione. Serve anche la "cooperazione di tutti: regioni, province, comuni e parti sociali. Un'azione corale che ci deve aiutare ad affronare i problemi dell'Italia", ha concluso Franco.