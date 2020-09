Roma, 8 set. (askanews) -Referendum sul taglio dei parlamentari, istruzioni per l'uso. QUANDO SI VOTA:domenica 20 settembre 7-23, lunedì 21 settembre 7-15. Non c'è quorum.IL QUESITO: si vota SI o NO per confermare o annullare la legge costitituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, approvata nell'ottobre 2019. La legge prevede il taglio di 345 parlamentari, 115 senatori e 230 deputati, dalla prossima legislatura.LE RAGIONI DEL SI':RISPARMIO: stimato in 100 MILIONI di euro lordi l'annoSIMBOLISMO: contro la PARTITOCRAZIALEGGE ELETTORALE: il taglio sarebbe un INCENTIVO a riformarlaFUNZIONAMENTO: il Parlamento più SNELLO funzionerebbe meglioLE RAGIONI DEL NORISPARMIO: una cifra RISIBILE, 3 euro l'anno lordi a famigliaRAPPRESENTATIVITA': il taglio potrebbe diminuire la presenza dei PICCOLI PARTITILEGGE ELETTORALE: bisognerebbe riformarla PRIMA del taglio dei parlamentariFUNZIONAMENTO: servirebbe anche la riforma dei REGOLAMENTI parlamentari perché cambiano gli equilibri numerici.