Roma , Coinbar: primo Bitcoin Cafè dove si parla di criptovalute

Roma, 18 ago. (askanews) - Le criptovalute, fra cui il Bitcoin certamente la più nota, rappresentano una tra le più importanti frontiere tecnologiche: monete a tutti gli effetti e mezzo di scambio della ricchezza non sostenute da una banca centrale e da uno stato ma da una catena di smistamento del valore orizzontale, in cui è la comunità ad attribuire valore alla moneta e non il contrario.Apre a Roma il primo Bitcoin Cafè a livello europeo, iniziativa promossa dalla società Coinbar, con il suo fondatore e padre del progetto Antonello Cugusi, insieme a Josas Immobiliare, specializzata nel commercio real estate, che ha scelto via Barberini, nel cuore della Capitale, per aprire il primo bistrot dove si potranno scambiare e ricevere informazioni sulle criptovalute.Antonello Cugusi, fondatore Coinbar: "Nasce nel 2018 all'inizio come piattaforma digitale per lo scambio di criptovalute e non euro; successivamente l'idea è stata di poter tracciare un pubblico sempre maggiore grazie alla presenzasul territorio di luoghi fisici dove fosse possibile conoscere questa nuova tecnologia, informarsi e ricevere assistenza diretta al fine di poter operare su questo nuovo mercato".