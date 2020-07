Ryanair perde 185 milioni di euro per nel primo trimestre

Roma, 27 lug. (askanews) - Il coronavirus affonda i conti di Ryanair. La compagnia aerea low cost ha accusato nel primo trimestre una perdita di 185 milioni di euro. A causa del coronavirus il traffico passeggeri è infatti crollato del 99%, mentre i ricavi sono scesi del 95%, a 125 milioni di euro."Il primo trimestre - spiega la compagnia - è stato il piùimpegnativo nei 35 anni di storia di Ryanair. Il Covid-19 hamesso a terra la flotta del Gruppo per quasi 4 mesi (da metà marzo a fine giugno) in quanto i governi dell'Ue hanno imposto il divieto di volo o di viaggio e si è diffuso il lockdown della popolazione".Per quanto riguarda i voli cancellati durante il lockdown, la compagnia fa sapere che si aspetta di rimborsare i clientientro la fine di luglio. "Al momento - aggiunge Ryanair - ilGruppo prevede che il traffico per l'anno diminuirà del 60%, da149 milioni a soli 60 milioni di passeggeri".