San Patrizio, il verde colora di speranza i monumenti del mondo

Roma, 16 mar. (askanews) - Arriva San Patrizio e tutto il mondo si colora di verde. Con il Global Greening, l'iniziativa culturale che ha preso il via 11 anni fa in Australia con l'illuminazione di verde dell'iconico Sidney Opera House, e che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo ha raccolto come mai prima una adesione record con oltre 630 monumenti in tutto il mondo coinvolti, 43 dei quali in Italia. Simbolicamente una connessione con la propria casa d'origine, in attesa che si possa ricominciare a viaggiare e, quindi, riabbracciare i propri cari.Ornella Gamacchio, Direttore Italia Turismo Irlandese: "Il Global Greening nasce in Australia dodici anni fa per celebrare l'Irlanda e la comunità irlandese e farla sentire vicina al suo paese. Ci sono più di 70 milioni di irlandesi in tutto il mondo e negli anni questa iniziativa creata da Turismo Irlandese si è espansa. Quest'anno più che mai il verde d'Irlanda rappresenta un segno di amicizia e di speranza verso il futuro".Grande accoglienza ed attesa anche in Italia, dove per festeggiare San Patrizio, che cade il 17 marzo, si accenderanno di verde tantissimi siti e monumenti, da Nord a Sud:"Abbiamo storicamente la Torre di Pisa che si illumina tutti gli anni, e quest'anno sono veramente moltissimi e in tutte le regioni. Rispetto alle edizioni precedenti, abbiamo più che raddoppiato le presenze. Per noi questo rappresenta un segnale simbolico: lo interpretiamo come un abbraccio virtuale da parte di tutta Italia verso il popolo d'Irlanda. Tra i siti partecipanti, vantiamo nomi rilevanti a livello internazionale, come la Torre di Pisa, la Porta San Giacomo di Bergamo, il Castel Nuovo di Napoli, che ci hanno confermato ancora una volta il loro interesse, e nuove presenze, molto famose o meno, ma tutte di una bellezza straordinaria, che ben rappresentano le peculiarità della nostra penisola e di ogni singola provincia. Tra le new entry: Procida, la capitale italiana della Cultura 2022"Per realizzare questa grandissima iniziativa abbiamo avuto bisogno della collaborazione sia dell'ambasciata irlandese in Italia, sia delle autorità locali che si sono messe a disposizione".Il Global Greening 2021 presenta una serie di novità, tra cui, la più curiosa, è la partecipazione del sito più a nord del mondo: una cassetta delle lettere in cima alla retoppen Mountain in Norvegia, 350 km sopra il Circolo Polare Artico.Ma il giorno di San Patrizio si potrà festeggiare in tutto il mondo anche con una inedita versione digitale. Ancora Ornella Gamacchio: "Quest'anno purtroppo non sarà possibile festeggiare attraverso i numerosissimi festival dedicati a San Patrizio e quindi abbiamo organizzato un evento live il 17 di marzo alle 20, 90 minuti sulla pagina FB di Turismo Irlanda. Puro intrattenimento con i collegamenti con i 3 Pub simbolo, il Duke of York di Belfast, Dick Marck di Dingle e il Johnny Fox Pub di Dublino, con la Guinnes partner che insegnerà come versare una perfetta pinta di birra da una lattina. Lezioni su come suonare con i cucchiai, spettacoli di danza. Così si potrà partecipare al Festival di San Patrizio pur rimandendo a casa".