Sap Now 2020 diventa digital per rilanciare il Business in Action

Roma, 27 ott. (askanews) - Torna SAP NOW, con l'edizione 2020 che sarà interamente digitale, dal vivo. Dal 27 al 29 ottobre un parterre ricco di relatori prestigiosi, studiosi e responsabili d'azienda che si confronteranno in diretta live per analizzare lo scenario, tracciare percorsi, condividere opinioni ed esperienze su come la tecnologia è stata importante per gestire l'emergenza, garantire la continuità del business, esplorare nuovi percorsi e su come ora stia aiutando le imprese ad affrontare la "nuova normalità".Emmanouel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia: "Come SAP sentiamo l'obbligo, insieme al nostro ecosistema di Partner, di dare risposte concrete al mercato in questo momento di difficoltà generale ed economica, fornendo gli strumenti migliori per la ripresa, per favorire resilienza e crescita e permettere alle aziende di realizzare progetti innovativi con ritorni immediati: dall e-commerce al lavoro agile, dalla riconversione delle catene produttive all evoluzione in organizzazioni intelligenti", ha commentato ."In questa nuova edizione di SAP NOW, che fa leva sul digitale per superare i limiti imposti dall attuale situazione, racconteremo di come le aziende hanno saputo reagire puntando con determinazione proprio sul digitale, trasformando i loro modelli di business e adattandosi al nuovo scenario. È encomiabile vedere come i nostri clienti stanno partecipando con consapevolezza e adesione alla ripartenza del sistema Paese, dove l'innovazione e il digitale sono elementi trainanti".Ad accompagnare la tre giorni dell evento SAP tantissimi ospiti importanti che arricchiranno con le loro competenze ed esperienze maturate in contesti diversi i numerosi appuntamenti in programma. Tra loro Ilaria Capua, professore alla Univerity of Florida, Dario Fabbri, Giornalista, consigliere scientifico e coordinatore America di Limes, Stefano Massini, Scrittore e drammaturgo, Giorgio Fabbri, Direttore d orchestra e formatore, Alec Ross, Distinguished Visiting Professor at Bologna Business School e autore del bestseller mondiale "The Industries of the Future", Marco Taisch, Professore Ordinario del Politecnico di Milano e Presidente di MADE e Massimo Temporelli, Presidente e co-founder di The FabLab.