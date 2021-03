Sbarra nuovo leader della Cisl: "Serve un nuovo patto sociale"

Milano, 3 mar. (askanews) - Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale della Cisl. E' stato eletto a scrutinio segreto dal consiglio generale, su proposta dell'uscente Annamaria Furla.Una lunga carriera tutta dedicata al sindacato, ai piu deboli e alle battaglie per i diritti fondamentali di dignità del lavoro, Sbarra, calabrese, 61 anni, ha esordito lanciando un "nuovo e moderno patto sociale" tra Governo, istituzioni e parti che consenta all Italia di "approdare a un modello di sviluppo che coniughi solidarietà e competitività, partecipazione e produttività".Poi si è rivolto a Cgil e Uil con un messaggio di unità: "L'unità non deve essere un feticcio fine a se stesso né omologazione a un pensiero unico, ma costruzione di una proposta di sintesi in grado di rispondere a tutte le sensibilità di una società complessa come la nostra".Sbarra ha chiesto al premier Mario Draghi "subito l apertura di una stagione di vera e rinnovata concertazione sui più importanti dossier economici, sociali e sanitari". Davanti alla platea del consiglio generale della confederazione, Sbarra ha sottolineato che "Ora, insieme, occorre rimboccarsi le maniche e aprire un confronto stabile per discutere di come affrontare nella condivisione e nella responsabilità sia l'emergenza che la prospettiva".