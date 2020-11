Sicurezza stradale, SeA acquisita da Vam Investments-Adon Capital

Roma, 4 nov. (askanews) - Ogni anno in Italia ci sono circa 2.200.000 incidenti stradali e il mercato della sicurezza è in crescita di oltre il 10% annuo. Fra i protagonisti del settore in Italia, la società Sicurezza e Ambiente, impegnata nel settore del ripristino della sicurezza stradale e delle condizioni ambientali dopo gli incidenti d'auto. Nel 2019 la SeA Spa ha registrato un fatturato di circa 18 milioni di euro e realizzato circa 34mila interventi stradali su un portafoglio di oltre 2.000 concessioni in tutta Italia.SeA è stata ora acquisita dalla holding di investimenti Vam Investments e Adon Capital. I nuovi soci affiancheranno Sicurezza e Ambiente in questo settore a grande potenzialità di sviluppo.Carlo di Biagio viene nominato presidente della società: "Pensiamo che l'azienda possa crescere in varie direzioni, allargando il campo di attività geograficamente, andando a fare questo servizio in altri comuni e regioni, ma anche internazionalmente, allargandosi in maniera geografica e portando sul tavolo anche possibile incremento di servizio, creando nuovi servizi essendo creativi nel crescere il business generale".Giovanni Scognamiglio, Responsabile Legale e Direttore Operativo di Sicurezza e Ambiente, mantiene la guida: "E' lusinghiero l'interesse di investitori internazionali che hanno guardato alla nostra azienda con attenzione e hanno valutato benevolmente sia il business sia le modalità con le quali l'azienda ha inteso ideare, realizzare e portare avanti negli anni il servizio di ripristino post-incidente stradale".Tra le maggiori città servite ci sono Milano, Torino, Napoli, Bari e Catania.A Roma il quartier generale: "Su Roma siamo presenti oramai da anni e abbiamo deciso di investire sia sulle risorse presenti nell'headquarter ma soprattutto nell'ambito della rete operativa e relazionale presente su tutto il territorio nazionale. Roma risulta particolarmente congeniale alla luce della baricentricità del tessuto nazionale e ci consente di avere una regia comune delle dinamiche territoriale e il controllo dell'operatività in termini qualitativi del servizio".