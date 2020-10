Sisal presenta bilancio sostenibilità: per persone e comunità

Roma, 20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.L'amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici, anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".