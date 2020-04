Sito Inps in tilt per il bonus 600 euro, Tridico: attacco hacker

Roma, 1 apr. (askanews) - "Di queste disfunzioni e di questi attacchi abbiamo informato nei giorni scorsi i ministeri vigilanti, ma anche la Polizia postale e i servizi segreti, con i quali siamo continuamente in contatto".Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha spiegato il caos del sito Inps, andato in tilt per la richiesta dell'erogazione dei 600 euro per gli autonomi, lavoratori agricoli e dello spettacolo, professionisti e partite Iva.Molti infatti hanno atteso la mezzanotte del 1 aprile per fare subito richiesta dei soldi stanziati per l'emergenza coronavirus a favore di chi ha dovuto interrompere l'attività, ma la maggior parte non è riuscita ad accedere e ci sono stati altri malfunzionamenti. Tanti, con #INPSdown hanno anche segnalato di essere entrati in profili di altri utenti, leggendone i dati e violandone la privacy. Un fatto "gravissimo" lo ha definito il garante per la privacy, Antonello Soro. Ora il sito è stato temporaneamente chiuso.Tridico ha poi spiegato che sarà riaperto "con una modalità diversa: la mattina, dalle 8 alle 16, a patronati e consulenti, dalle 16 in poi anche ai cittadini".