Start up, Wesual dà alle imprese servizi foto e video in 48 ore

Milano, 24 giu. (askanews) - Avere sempre a disposizione fotografo e videomaker per realizzare servizi su misura nel giro di 48 ore. Wesual è la piattaforma che permette ad imprese piccole e grandi di poter contare su professionisti dell'audiovisivo, con contenuti post-prodotti da un team di creativi. La startup ha appena chiuso Luiss Enlabs, il programma di accelerazione di LVenture Group. Il co-founder e Ceo è Behzad Bani."Il nostro modello si basa sulla richiesta da parte di un cliente, noi assegnamo questo servizio ad un collaboratore della nostra community di professionisti qualificati che fino a oggi conta 500 fotografi in tutta Italia. Loro realizzano il servizio, ci mandano in giornata i file e noi con il nostro team interno facciamo la parte di post-produzione ed entro 48 ore mandiamo al cliente".La startup guarda alle aziende che hanno bisogno di servizi fotografici in poco tempo, dall'agenzia immobiliare alla ricerca di un video per un annuncio ai ristoranti che vogliono immortalare i loro piatti. Per il futuro i piani sono chiari, come spiega la co-fondatrice Tara Kaboli."Noi abbiamo appena finito il programma di accelerazione per il momento stiamo aumentando il capitale con il primo round. Il nostro obiettivo è arrivare a 12mila collaboratori attivi in tutti il mondo nell'arco di quest'anno: parte saranno senior, professionisti con esperienza, l'altra parte costituita da giovani collaboratori che stanno concludendo il loro percorso professionale".Per ora Wesual oltre all'Italia è attiva in diversi paesi come Brasile, Svizzera e Australia, ma l'obiettivo è aumentare il numero dei collaboratori per poter scattare in tutto il mondo.