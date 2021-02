Tecnologia e assistenza socio-sanitaria, Gunpowder apre la strada

Roma, 11 feb. (askanews) - Tecnologia come elemento essenziale nella vita e nell'attività di imprese, enti e cittadini. Con esperienze d'eccellenza made inItaly che aprono la strada verso nuove fondamentali soluzioni. Soprattutto nella fase pandemica che stiamo vivendo, l'uso del sistema informatico è infatti cresciuto in maniera esponenziale, così come sono cresciute le aspettative nel mezzo stesso.Gunpowder è una giovane impresa high-tech fondata all'Aquila nella seconda metà del 2016, a seguito della decisione, condivisa tra alcuni protagonisti storici dell'informatica italiana ed uno dei più lungimiranti professori dell'Università locale di tradurre in una concreta iniziativa imprenditoriale il forte spirito di rinascita e rilancio economico e sociale che si stavasviluppando in quei territori duramente colpiti dagli ultimi eventi sismici. Oggi è protagonista di questa rivoluzione tecnologica. Alberto Cazziol, CEO di Gunpowder S.R.L:"Che si tratti di fare marketing digitale, di rispondere arichieste di informazioni di un cliente o a trattare un ordineformulato da remoto da un cliente, per tutte queste attività chenon potendo svolgersi in presenza avrebbero richiesto comunquel'utilizzo di un mezzo informatico si è cominciato a capire chevaleva la pena spostare tutto sul mezzo informatico. Quindiintensificando non solo l'utilizzo ma le aspettative stesse neiconfronti del mezzo informatico. Quindi grande spintaall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con grande sforzo percapire realmente a cosa può servire, dove può arrivare econseguentemente anche sviluppo di applicazioni in cui IA o formemeno spinte di tecnologia hanno preso il posto del dialogo tra lepersone".In questo senso si stanno esplorando nuovi settori tecnologici,come quello delle soluzioni destinate a potenziare e rendere piùefficiente l'assistenza remota dei pazienti contribuendo aspingere l'onda della "trasformazione digitale" anche nel mondodell'assistenza socio-sanitaria, in coerenza con le linee guidaoramai recepite in tutto il mondo, che impongono di alleggerireil sovraccarico delle strutture ospedaliere, spostando sempre piùl'attenzione sulla cosiddetta "medicina territoriale".Ancora Cazziol:"Qui la cosa a cui va prestata attenzione è la crescenteabitudine di tutta la popolazione ad affrontare le piccolenecessità del momento prendendo in mano il telefonino e cercandolì una risposta, una strada, una ricetta ma anche trovare il nomedi un medico o la spiegazione di un sintomo. Un'abitudine chestiamo prendendo tutti e che gradualmente va anche verso lepersone anziane di sicuro va verso coloro che accudiscono lepersone anziane. Da lì il passo ad accettare che il dialogo incondizioni normali, non critiche, con la struttura sanitaria chemi assiste possa essere mediato da strumenti informatici, èbreve. Sul mercato ormai cominciano a diffondersi strumenti comealexa, Google Home, e la diffusione di questi oggetti, oggipubblicizzati come fornitori di informazioni sul tempo o sullamusica, può portare al loro utilizzo invece per richiedereinformazioni su un mal di testa, ipotizzando che dietro ci sia unsistema che sa che chi richiede le informazioni è diabetico, ocardiopatico, che segue un trattamento, con adeguate e miraterisposte in una sorta di mini triage online prima ancora dichiamare l'infermiera o il medico".Tanta ricerca avanzata quindi per il modello Gunpowder, che haposto al centro lo sviluppo della collaborazione sistematica conil mondo della formazione universitaria, con uno stileimprenditoriale e manageriale verso l'obiettivo di far crescereuna Azienda in cui possano convivere, in un equilibrio ottimale,le aspettative dei clienti, la valorizzazione delle potenzialitàdei collaboratori e l'equilibrio economico e finanziario.