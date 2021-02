Toyota debutta nel 100% elettrico con Lexus UX300e

Milano, 5 feb. (askanews) - Arriva in Europa Lexus UX300e, la prima auto 100% elettrica del gruppo Toyota, che raccoglie l esperienza di 15 anni di leadership nell elettrificazione. Il nuovo crossover della casa giapponese è spinto da un motore elettrico da 204 CV per uno 0-100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Il pacco batterie è da 54,3 kWh, offre un'autonomia fino a 315 km WLTP ed è installato sotto l'abitacolo.Le batterie sono dotate di sistemi di gestione della temperatura e di monitoraggio della carica e sono coperte da una garanzia gratuita fino a 10 anni (o fino a 1.000.000 km) su tutti i difetti di funzionamento e sul degrado della capacità al di sotto del 70%. In Italia Lexus UX300e sarà disponibile in due allestimenti con prezzi a partire da 57.000 mila euro, che scendono a 46.500 con gli incentivi.