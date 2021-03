Transizione ecologica, Cingolani: Recovery Fund occasione unica

Milano, 9 mar. (askanews) - "Il Recovery Fund è un'occasione unica che va sfruttata almeglio, soprattutto bisognerà trovare il giusto equilibrio traistanze diverse. Mi rendo che c'è anche il rischio di nonsoddisfare tutti, ma è un'opportunitàunica per cercare di riprendere un cammino verso il punto diarrivo B, da cui non possiamo esimerci di arrivare, posizionandol'Italia tra 10 anni come Paese leader nel mondo per tutto quelloche attiene l'ambiente, la qualità della vita, una società piùgiusta". A sottolinearlo ilministro della Transizione ecologica Roberto Cingolaniintervenendo all'evento organizzato dall'Alleanza Italiana per loSviluppo Sostenibile per presentare l'analisi e le propostedell'ASviS sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al finedi indirizzare al meglio le risorse nell'ottica dello svilupposostenibile, e sulla Legge di bilancio 2021."Dobbiamo essere molto consapevoli delfatto che possiamo avere idee fantastiche per risolvere iproblemi che si pongono ma dobbiamo avere anche degli strumenti,delle regole che ci consentano di realizzarle. Vedo un'urgenzanello snellimento, nella semplificazione, servono semplificazionee regole per operare in maniera efficiente. Altrimenti i nostrisforzi rischiano di essere estremamente ridotti in efficacia", ha concluso Cingolani.