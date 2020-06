Usa, Coca Cola sospende per un mese pubblicità sui social network

Roma, 27 giu. (askanews) - Anche la Coca Cola sospenderà per i prossimi trenta giorni ogni pubblicità sui social network per protesta contro il razzismo: "Non c'è alcun posto per il razzismo nel mondo e non c'è alcun posto per il razzismo sui social", ha spiegato il Ceo James Quincey in un breve comunicato.Quincey ha chiesto ai social network di dare prova di "maggiore trasparenza e responsabilità", mentre Coca Cola approfitterà della pausa per "fare il punto sulle sue strategie pubblicitarie e vedere se siano necessarie delle revisioni".Venerdì era stata Unilever, uno dei giganti mondiali dell'agroalimentare, ad annunciare la sospensione delle proprie campagne pubblicitarie su Facebook, Twitter e Instagram fino almeno alla fine dell'anno.