Usa, in Ohio ancora un'afroamericana morta per mano di un agente

Roma, 21 apr. (askanews) -L'ennesimo episodio che vede un poliziotto sparare e uccidere un nero negli Stati uniti: è successo a Columbus capitale dell'Ohio, a morire una ragazza di sedici anni. Aveva un coltello.Un'altra tragedia accaduta appena venti minuti prima che a Minneapolis la sentenza del tribunale condannasse l'ex poliziotto Derek Chauvin, per la morte nel maggio scorso dell'afroamericano George Floyd, per oltre nove minuti schiacciato a terra con un ginocchio sul collo. Quelle immagini erano state riprese dai passanti, e poi dalla body cam di un agente.Anche queste sono immagini dalla body cam dell'agente che ha sparato, immediatamente rilasciate dalla polizia di Columbus. La vittima, Ma'Khia Bryant, viveva in una casa famiglia e avrebbe aggredito un'altra ospite che ha chiamato le forze dell'ordine.Di fronte alla resistenza della ragazza, che dà in escandescenze anche quando arrivano gli agenti, inspiegabilmente un poliziotto spara. Inutili i tentativi degli altri di rianimare la ragazza; è arrivata morta in ospedale, lasciando attonita tutta quella parte d'America che aveva festeggiato per la condanna nel caso Floyd.