Usa2020: il video di Brayden, "balbetto e Biden mi ha aiutato"

Roma, 21 ago. (askanews) - E' la storia che ha commosso gli americani fautori di Joe Biden, diffusa in video nell'ultima sera della convention democratica virtuale che lo ha incoronato candidato alla Casa Bianca.E' la storia di Brayden Harrington, che invita tutti a votare Biden. Un ragazzino tredicenne che balbetta, ma oggi si sente meglio. Perché come ha raccontato, Biden lo ha aiutato. Si erano incontrati qualche mese fa in New Hampshire e lì il candidato ha detto al piccolo Brayden che sono "membri dello stesso club": anche lui balbettava."E' stato incredibile scoprire che qualcuno come me era diventato vicepresidente. Sono un ragazzino qualunque, e in pochi minuti Joe Biden mi ha fatto sentire meglio per una cosa che mi ha dato problemi tutta la vita".Il video del piccolo Brayden è diventato virale. Oggi la difficoltà d'eloquio di Biden si percepisce solo in certi momenti, ma la storia di come ha superato la balbuzie viene spesso portata ad esempio della sua determinazione. Proprio come il re Giorgio VI d'Inghilterra. In ogni caso ilmessaggio è chiaro: Joe Biden non è solo capace di superare le avversità, è anche una brava persona.