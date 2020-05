Verso la banca futura: un hub per integrare conti e operazioni

Milano, 11 mag. (askanews) - Un approccio innovativo all'idea di banca che, partendo dalla direttiva europea PSD2, vuole portare sul mercato italiano una piattaforma in grado di integrare i propri servizi con quelle di terze parti. E' questa l'idea che ha portato alla nascita di illimitybank.com, all'interno del Gruppo Illimity, un progetto che ci è stato presentato da Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer. "illimitybank - ha detto ad askanews - si pone non solo come banca, ma anche come hub di servizi a supporto della gestione del denaro, per aiutare il nostro cliente a risparmiare, senza andare a modificare il suo stile di vita o la disponibilità quotidiana del denaro".Primo pilastro del progetto, secondo illimity, è la volontà di dare al cliente la consapevolezza sull'utilizzo del proprio denaro. "Diamo inoltre la possibilità - ha aggiunto il manager - di vedere in un unico punto della nostra piattaforma tutti i conti correnti del cliente. Questo è abilitato dalla direttiva PDS2, è il famoso Account aggregator, e noi siamo attivi dal giorno 1 in cui ciò è stato reso possibile a livello normativo. Noi siamo online dallo scorso 14 settembre perché siamo nativi PSD2".La novità che illimitybank presenta, per prima in Italia, è il servizio PIS, ossia Payment Initiation Service. "E' un meccanismo - ha proseguito Panella - che permette al cliente di decidere da quale conto fare disposizioni, partendo non dalla banca, ma da un hub, come Illimitybank, che mette a disposizione questo servizio di aggregazione. E' una funzionalità rivoluzionaria perché permette al cliente di avere una gestione attenta anche del cash".Gestione che si traduce, poi, anche nella semplificazione di molte operazioni pratiche. "Se, per esempio - ha concluso Carlo Panella - arriva la carta di credito su un conto, se non c'è capienza, puoi direttamente spostarla su un altro conto. Tra l'altro nel giro di un mese partiranno anche i bonifici istantanei, quindi con un drag & drop potranno trasferire del denaro da un conto all'altro".L'obiettivo per illimity è quello di fornire alla clientela la possibilità di darsi degli obiettivi, nell'ottica di favorire il risparmio. Come se si disponesse di un salvadanaio virtuale.