Volano le vendite di Nintendo con la Switch. Stime utili: +55%

Milano, 1 feb. (askanews) - Nintendo ha rivisto nuovamente al rialzo le sue stime per l'esercizio 2020-2021 dopo un terzo trimestre che ha confermato gli ottimi risultati e l'aumento delle vendite legate ai lockdown mondiali che hanno riportato in auge la console e i suoi giochi.Il gigante dei videogiochi conta di chiudere l'esercizio il prossimo 31 marzo con un utile netto di 400 miliardi di yen, pari a 3,1 miliardi di euro, +55% su base annua.Un successo oltre le aspettative per la console Nintendo Switch che con 79.87 milioni di unità in tutto il mondo in nemmeno quattro anni dalla sua uscita ha superato le performance già alte di Nintendo 3DS. La compagnia giapponese al momento non ha intenzione di fare un annuncio a breve su un nuovo modello di Nintendo Switch.Tra i giochi sviluppati, Nintendo si sta concentrando su Super Mario e il bundle di Monster Hunter. La classifica dei titoli più venduti vede sempre Mario Kart 8 Deluxe al primo posto, seguito a ruota da Animal Crossing: New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate.