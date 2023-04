Alla Design Week di Milano BMW svela "A Creative's Journey"

Il team di designer del BMW Group invita i visitatori a visitare l'installazione "A Creative's Journey", in concomitanza con il Salone del Mobile.

L'idea è quella di accompagnare i designer nella loro ricerca di soluzioni creative per la mobilità di domani. L'installazione non solo fornisce approfondimenti sul processo creativo di BMW Design, ma diventa anche luogo d'incontro, incoraggiando i visitatori a indugiare e a fermarsi. Il Salone del Mobile di Milano è ogni anno un'importante fonte di ispirazione per i designer BMW ed è anche fondamentale per fare rete e condividere idee con creativi di altre discipline, come la moda, l'architettura e le arti.

BMW Design - unire il nuovo e l'apparentemente contraddittorio.

Rimanendo fedeli alle radici storiche e al design iconico del marchio BMW, i designer BMW affrontano il futuro con un pensiero nuovo e positivo. "In un mondo instabile, vogliamo affrontare il futuro con una mentalità positiva. BMW ha sempre cercato di conciliare contraddizioni apparenti: eleganza e sportività, efficienza e prestazioni dinamiche, sostenibilità e lusso. La creatività unica dei designer trasforma tutto questo in un'esperienza emozionale per i nostri clienti", afferma Domagoj Dukec, responsabile del Design BMW.

L'apertura a nuove idee e la ricerca della soluzione perfetta sono il fil rouge dell'installazione "A Creative's Journey" di BMW Design. Il portale d'ingresso, fiancheggiato su entrambi i lati da colonne, ricorda un autolavaggio: simboleggia l'inizio del processo creativo, durante il quale i designer si liberano di tutti i pensieri restrittivi che potrebbero influenzare la loro creatività. Solo così possono aprirsi a ispirazioni non convenzionali e reinventarsi completamente.

Il cortile interno simboleggia lo stato dei designer all'inizio del lavoro: radicati nella storia del marchio BMW, guardano con attenzione al presente e considerano le dinamiche sociali di domani. Il pezzo forte dell'installazione, la BMW Design Sculpture, riflette questo aspetto, riprendendo l'iconico design esterno della BMW 3.0 CSL del 1973 e trasformandolo in una scultura moderna.

Le sedute del cortile invitano i visitatori a fermarsi per qualche istante. I sedili presentano frammenti di testo che raccontano il pensiero di BMW Design: affrontare il futuro con ottimismo ed empatia. Il cortile è anche concepito come un luogo di incontro in cui BMW Design interagisce con i visitatori, per esplorare nuove idee e una storia ricca di tradizione, oggetti di ispirazione e il processo di creazione.