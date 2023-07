FIAT ritorna nel segmento B con la nuova Fiat 600e

FIAT continua a essere leader della mobilità urbana sostenibile e presenta la Nuova Fiat 600e,

una aggiunta straordinaria alla gamma del brand Fiat che ne segna il ritorno nel segmento B. Per farlo, prende tutto ciò che i clienti amano del segmento B e lo migliora da ogni punto di vista: più spazio, più autonomia e una maggiore sensazione di Dolce Vita. In breve: la nuova Fiat 600e prende il meglio del segmento B e di quello dei B-SUV per offrire un'esperienza di guida vivace, comoda e all'insegna della bellezza.

Sulle orme del successo della sua antenata e vera bestseller, la Fiat 600 degli anni ’50, anch’essa popolare “family mover”, la nuova Fiat 600e si posiziona nel cuore del segmento B in rapida crescita.

La nuova Fiat 600e rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aperto ed è la perfetta incarnazione dello stile italiano e della sostenibilità che caratterizzano il Marchio. Cool e bella, ha dimensioni generose con i suoi 4,17 metri di lunghezza, offre un confortevole spazio per 5 persone, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria, vanta un'autonomia elettrica di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP) ed è dotata di funzionalità di sicurezza di ultima generazione.

Fiat 600e è disponibile in 2 diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED, è la soluzione ideale per le famiglie che possono così godere appieno della Dolce Vita italiana, ma senza dimenticare l'ambiente e la rilevanza sociale.

Iconica all’esterno, Dolce Vita all’interno: la nuova Fiat 600e esprime perfettamente la bellezza e lo stile di vita italiano grazie al suo design cool e a caratteristiche come le funzioni cromoterapia e massaggio che offrono un’esperienza realmente multisensoriale.

Dotata di funzioni di assistenza e sicurezza di ultima generazione, offre tutti i vantaggi correlati alla mobilità urbana ed extra-urbana grazie all'assistenza di guida di livello 2.

Chiamata “la sorella maggiore” di Nuova 500, incarna la nuova icona FIAT BEV.

Presentata la versione top di gamma: la nuova Fiat 600e La Prima e la versione Fiat (600e)RED, per chi è alla ricerca di una soluzione di mobilità accessibile e sostenibile.

Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950€ (che diventa 29.950€ grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione) mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950€.

Per il lancio e fino al 31 luglio è prevista anche una conveniente formula che prevede Fiat (600e)RED da 199€ al mese (*) con Easy Wallbox inclusa e massima flessibilità: dopo 12 mesi puoi scegliere se tenerla o sostituire con una nuova Fiat.