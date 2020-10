(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2020 03-10-20 Dante, Mattarella: "Patriota visionario, profeta, padre e pilastro dell'Italia unita" "Dante è in realtà il grande profeta dell'Italia, un patriota visionario, destinato, quasi biblicamente, a scorgere ma non a calcare la Terra vagheggiata e promessa. Il contributo artistico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla formazione dell'Italia è immenso e inestimabile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando in occasione del “Concerto per Dante” al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev