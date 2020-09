1.100 km in 3 settimane, viaggio da record di uno squalo balena

Isola di Cocos, 11 set. (askanews) - Viaggio da record di circa circa 1.100 chilometri per uno squalo balena, di 12 metri. Il pesce gigante è stato monitorato dai biologi marini con una sonda che ha permesso di registrare i suoi spostamenti. Partito il 14 agosto a Nord delle Isole Galapagos, ha raggiunto l'isola di Cocos in Costa Rica il 5 settembre. Il viaggio è importante perchè dimostra la stretta connessione tra le due aree protette per la conservazione delle specie.Lo squalo balena, battezzato come Coco, continuerà a trasmettere i suoi dati satellitari per permettere una miglior comprensione delle sue rotte migratorie e del comportamento delle immersioni al fine di ottenere una maggiore protezione di questa specie in via di estinzione.