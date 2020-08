(Agenzia Vista) Pordenone, 09 agosto 2020 19enne scivola in una gola del torrente Arzino, lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco Tramite un sistema di corde e paranchi i Vigili del fuoco hanno salvato un giovane bloccato in una forra lungo il torrente Arzino, in loc. Curnilia a Vito d'Asio (PN). Nel video la manovra di salvataggio effettuata con tecniche speleo alpino fluviali. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev