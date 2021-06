2 giugno, la lettura del messaggio di Mattarella in piazza Duomo: “Festa dell’impegno collettivo”

(Agenzia Vista) Milano, 2 Giugno 2021 “La comunità nazionale che intraprende il delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale celebra quest’anno la ricorrenza del 2 giugno nel segno dell’impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione. Nei mesi scorsi, contrassegnati dalle complesse sfide della pandemia, la sinergia tra le istituzioni, di cui prefetti e amministratori locali sono stati attivi promotori, è stata un punto di forza fondamentale per arginare la recrudescenza del contagio e assicurare la tenuta della coesione sociale”. E’ il passaggio iniziale della messaggio per il 2 giugno inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai prefetti e ai sindaci, letto dopo la cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Duomo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev