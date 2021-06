(Agenzia Vista) Roma, 2 giugno 2021 “La fotografia dell’Italia di oggi propone un paese progredito e cambiato. Ma la nostra repubblica è imperfetta come ogni costruzione che riflette la vita. Ancora troppe ingiustizie e condizioni non sopportabili come l’evasione fiscale e le morti sul lavoro” lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo discorso alla cerimonia per la Festa della Repubblica al Quirinale. / quirinale.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev