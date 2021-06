(Agenzia Vista) Roma, 2 giugno 2021 “Oggi in realtà la Festa della Repubblica parla di un Paese abbandonato su temi cruciali come il lavoro, la sicurezza sul lavoro e i diritti sociali. È un Paese diretto da fuori: dal Fmi, dall’Ue e dalla Nato. Chiediamo la sovranità della Repubblica. Deve cambiare” lo ha detto il segretario del Partito Comunista Marco Rizza alla manifestazione per il 2 giugno nel quartiere romano di Testaccio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev