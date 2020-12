(Agenzia Vista) Ginevra, 22 dicembre 2020 21-12-20 Covid, Oms: "Nessuna prova che nuova variante sia più grave" "Al momento non vi è alcuna prova che la nuova variante del Covid-19 isolata nel Regno Unito sia più grave o abbia una mortalità maggiore". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing coni giornalisti. " 03_39 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev