25 aprile, de Magistris. "Bisogna continuare a resistere"

(Agenzia Vista) Napoli, 25 aprile 2021 "Bisogna continuare a resistere anche in questa pandemia. Ma bisogna resistere contro le diseguaglianze, senza mai dimenticare ciò che è successo. Bisogna liberarsi di ogni forma di soffocamento"; così il sindaco di Napoli de Magistris alla cerimonia per il 25 aprile in Municipio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev