25 aprile, il monito dal presidio di piazza Castello: “Scorta a Liliana Segre campanello d’allarme”

(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 “Se a una testimone fondamentale della Shoah come Liliana Segre viene affidata la scorta, allora vuol dire che qualcosa di profondamente grave è avvenuto in questo Paese. E questo è un campanello d’allarme”. A dirlo, il presidente dell’Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati, durante il suo intervento dal palco del presidio organizzato per il 25 aprile dal Comitato Permanente Antifascista di Milano in piazza Castello. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev