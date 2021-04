25 aprile, le Frecce Tricolori sorvolano Palazzo Chigi durante il Cdm per le prove della cerimonia

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2021 Il rombo e lo sfrecciare delle Frecce Tricolori sopra il centro di Roma per le prove che gli aerei dell’aeronautica italiana svolgono in vista della cerimonia del 25 aprile. Al momento delle prove era in corso nella sede del Governo il Consiglio dei ministri sull’esame del Pnrr. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev