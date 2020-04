(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2020 25 Aprile, Sala scrive lettera ai bambini: "Grati per sacrifici nostri nonni" "Cari bambini, dobbiamo essere grati e ricordare sempre il sacrificio di questi nonni e bisnonni che ha liberato l'Italia e si sono battuti perché tutti noi potessimo vivere in libertà. Libertà significa che tutti noi abbiamo la possibilità di esprimere e seguire le nostre idee, di vivere in pace, di lavorare e di convivere senza che nessuno possa imporsi con la violenza e con la prepotenza. La libertà è certamente un diritto ma è anche fragile, va conservata con cura". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala rivolgendosi ai bambini e ragazzi milanesi nel suo quotidiano messaggio ai cittadini, oggi dedicato alla celebrazione della Festa della Liberazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev