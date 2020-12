28-12-20 Recovery, Renzi presenta il progetto “CIAO”: “Cultura, Infrastrutture, Ambiente, Opportunità”

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre Recovery, Renzi presenta il progetto “CIAO”: “Cultura, Infrastrutture, Ambiente, Opportunità” “Le nostre 61 proposte per il Recovery Plan possono riassumersi partendo da quattro voci che formano in acronimo a parola italiana più conosciuta al mondo, la parola “Ciao”. Cultura, infrastruttura, ambiente e opportunità. Il filo rosso che le lega è la parola lavoro” sono le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi durante la conferenza stampa in Senato sulle proposte per il Recovery plan. 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev