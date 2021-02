(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2021 30 sì e 47 no, bocciata sfiducia a Fontana in Consiglio Regionale Lombardia “Presenti 77, favorevoli 30, contrari 47: il Consiglio non approva”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia ha sancito la bocciatura della mozione di sfiducia presentata nei confronti Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. / Consiglio Regionale Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev