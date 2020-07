4 luglio, auguri di Trump: "Vicini a sconfiggere pandemia, torneremo più forti di prima"

(Agenzia Vista) Washington, 04 luglio 2020 4 luglio, gli auguri di Trump: "Vicini a sconfiggere pandemia, torneremo più forti di prima" "Melania ed io desideriamo augurare a tutti nel nostro grande Paese un felice 4 di luglio. E’ una data speciale che celebra tante cose ma soprattuto la libertà. Abbiamo in Paese che sta davvero tornando. Quattro mesi fa stavamo battendo record su qualsiasi cosa e poi siamo stati colpiti da questa terribile epidemia venuta dalla Cina ma siamo vicini a sconfiggerla. Il nostro Paese sta tornando, i nostri numeri sul lavoro sono spettacolari, molte cose stanno accadendo. Voglio augurare a tutti un felice 4 di luglio, siamo sulla strada di una grande vittoria, succederà. Il nostro Paese sarà più grande come mai lo era stato."Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un video messaggio di auguri in occasione del Giorno dell'Indipendenza. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev