(Agenzia Vista) Saragozza, 24 marzo 2020 500mila mascherine e attrezzatura medica in arrivo in Spagna da Shangai In arrivo da Shanghai a Saragozza, in Spagna la prima spedizione contenente 500.000 mascherine e altre attrezzature mediche per sostenere la battaglia contro il Coronavirus Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev