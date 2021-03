(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 8 marzo, Berlusconi: "Tema donne non è questione comunista ma liberale" "Il tema della condizione femminile non è affatto una questione comunista, anzi è un tema tipicamente liberale, del quale la sinistra si è appropriata negli anni con tanta retorica e pochissimi fatti concreti". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento via Zoom con un'iniziativa di Azzurro Donna per la Giornata della donna. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev