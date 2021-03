8 marzo, le Femen a Madrid contro lo stop alle manifestazioni

Milano, 5 mar. (askanews) - Il numero dei femminicidi scritti sul petto. Un'altra con segnato sul seno nudo: "Non una di meno". Le Femen per l'8 marzo si esibiscono in una manifestazione contro la violenza sulle donne e il maschilismo in Spagna. "Negarlo ci sta uccidendo" denunciano le attiviste che protestano contro il divieto di manifestazioni per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna a Madrid.A causa della situazione sanitaria, le autorità spagnole hanno infatti annunciato il divieto di tutte le manifestazioni l'8 marzo, che di solito è teatro di gigantesche marce nella capitale spagnola.