8 marzo, Meloni: "Celebrazioni importanti ma servono azioni concrete"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 8 marzo, Meloni: "Celebrazioni importanti ma non servono a niente se a queste non seguono azioni concrete" Il video messaggio della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del convegno organizzato da FdI in Senato dal titolo "Eccellenza donna". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev