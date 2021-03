A Brasilia scatta il coprifuoco 22-5 per abbassare curva contagi

Roma, 9 mar. (askanews) - A Brasilia, capitale del Brasile, è scattato il coprifuoco notturno dalle 2 alle 5 del mattino, nella speranza di ridurre le curve del contagio galoppante nel paese, in preda alla nuova variante detta appunto "brasiliana" più contagiosa del virus originario, e penalizzato dallo scetticismo sulla pandemia del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro. La misura resterà in vigore almeno fino al 22 marzo.Con oltre 11 milioni di contagi e quasi 270mila vittime il Brasile è il secondo paese più colpito al mondo in termini assoluti dopo gli Stati Uniti, e negli ultimi giorni ha registrato oltre 1000 vittime al giorno. Nel frattempo, le vaccinazioni proseguono a rilento per la mancanza di dosi: appena 10 milioni di brasiliani sono stati vaccinati su una popolazione totale di oltre 210 milioni di persone.