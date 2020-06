A Dubai si schianta una moto volante della Polizia

Dubai, 10 giu. (askanews) - Una hoverbike, moto volante utilizzata dalla Polizia di Dubai per alcuni test in vista di una futura adozione, si è schiantata durante un volo di prova. Illeso il pilota a bordo.Il filmato è stato diffuso online dalla stessa Hoversurf, l'azienda produttrice della moto-drone anche se non è specificato quando l'incidente sia effettivamente accaduto.A circa 30 metri d'altezza la moto ha avuto un problema e, dopo aver ondeggiato, ha urtato il suolo a velocità comunque contenuta; il pilota ha rischiato di essere colpito dai rotori ma fortunatamente ne è uscito indenne.