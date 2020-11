A Milano arriva il progetto EccoMI, per ridurre la distanza fra ospiti delle Rsa e i parenti

(Agenzia Vista) Milano, 03 novembre 2020 È stato presentato oggi dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il progetto Eccomi! promosso da Fondazione Amplifon in collaborazione con Cisco e Uneba. 10 RSA della città di Milano sono state dotate di strumenti per la telepresenza che permetteranno agli anziani di mettersi in contatto con i propri cari guardandosi in volto. "Un modo per cercare di combattere la solitudine di questo difficile momento" spiega Maria Cristina Ferradini, General Manager di Fondazione Amplifon, " L' idea del progetto è nata la scorsa primavera, nel pieno dell'emergenza, oggi possiamo dare un supporto reale e concreto agli anziani che per la pandemia sono costretti lontani dai propri cari". agenziavista.it