(Agenzia Vista) Milano, 01 settembre 2020 A Milano inaugurato un nuovo reparto di Pneumologia all’Ospedale San Paolo Inaugurato all'interno dell'ospedale San Paolo di Milano il nuovo reparto di Pneumologia, dotato di tecnologia medico-sanitarie all'avanguardia. "Un'area che permetterà ai pazienti di ricevere assistenza ventilatoria, sia in periodo di Covid che in futuro" sottolinea Marco Trivelli, direttore generale della Sanità in Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev