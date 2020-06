A Mosca parata Piazza Rossa davanti a Putin conciliante con Ovest

Mosca, 24 giu. (askanews) - La vittoria sulla Germania Nazista quest'anno è stata festeggiata da Vladimir Putin e da milioni di russi un po' in ritado causa Covid19, ma comunque il giorno è arrivato. Oltre 14.000 uomini, 75 aerei e un messaggio di apertura all'Ovest, in forte controtendenza rispetto agli anni scorsi: la Russia è aperta alla cooperazione internazionale. La spettacolare parata militare sulla Piazza Rossa è considerata utile ad alzare il consenso alla vigilia del referendum che protrarrà fino a 2036 la presenza di Putin al gradino più alto del potere. Ed è notoriamente una dimostrazione di forza molto efficace. Putin ha usato un tono conciliante verso l'Occidente, nonostante si sia lamentato di ciò che ha definito i tentativi di alcuni Paesi europei di riscrivere la storia. Il presidente russo ha poi assistito alla sfilata dei lanciatori di missili balistici intercontinentali, dei bombardieri dotati di capacità nucleare che sfrecciavano nel cielo moscovita, generalmente chiuso, e colonne di carri armati, nonchè uomini in marcia, con un coordinamento perfetto, non solo russi ma anche alleati come la Cina. La sfilata è stata rinviata dal 9 maggio a causa del coronavirus. Il cordone sanitario intorno a Putin è stato fortissimo. Il suo inseparabile portavoce è stato visto sugli spalti con moglie e figlia. I volontari hanno dotato di mascherine e guanti gli spettatori vip, seduti a due posti di distanza. Una risposta indiretta all'Oms che ne aveva criticato lo svolgimento durante la pandemia.